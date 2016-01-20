Медицинская марихуана помогает при мигренях

11:34, 20 января 2016
Зарубежные новости
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Медицинская марихуана поможет людям, страдающим мигренями. К таким выводам пришли исследователи из Университета Колорадо (University of Colorado).

newsru.co.il

Они изучили данные о состоянии 121 пациента с мигренями, которым был рекомендован прием медицинской марихуаны, пишет Медпортал. Информация была собрана в период с января 2010 год по сентябрь 2014 год.

103 участника исследования сообщили, что марихуана помогла уменьшить количество ежемесячных приступов мигрени. У 15 из них частота мигреней осталась прежней, а у троих человек мигрени стали развиваться чаще. В среднем количество мигреней сократилось с 10,4 в месяц до 4,6.

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Лаура Боргельт (Laura Borgelt) пояснила, что пациенты использовали медицинскую марихуану в различных формах. Ингаляционная форма лучше справлялась с острым приступом мигрени, а марихуана для перорального приема позволяла предотвратить возникновение головной боли.

Авторы отмечают, что для подтверждения результатов необходимо проведение рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования, началу которого будет предшествовать отмывочный период. Две трети участников данного эксперимента уже имели опыт использования медицинской марихуаны ранее или употребляли ее непосредственно перед началом исследования.

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