Ученые утверждают, что противовирусная терапия гриппа во время беременности безопасна для плода

В рамках своей работы ученые изучили информацию о примерно 6 тыс. беременных женщинах, которым были назначены противовирусные препараты для лечения гриппа (осельтамивир или занамивир), пишет BMJ. Сравнение проводилось с данными почти 700 тыс. женщин, вошедших в контрольную группу. В исследование не были включены пациентки, принимавшие указанные ЛС раньше 22 недели беременности.

Анализ данных показал, что частота осложнений у новорожденных детей не повышается при использовании беременными противовирусных ЛС. Оценка проводилась по нескольким показателям: низкая масса тела, преждевременные роды, мертворождение и врожденные дефекты развития.

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В настоящее время органы здравоохранения США и Европы рекомендуют заболевшим гриппом беременным женщинам принимать соответствующие противовирусные препараты. Однако до настоящего времени было недостаточно данных о влияния ингибиторов нейраминидазы на развитие плода.