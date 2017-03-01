Прекращены клинические исследования еще одного лекарства против болезни Альцгеймера
16:22, 01 марта 2017Зарубежные новости
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Компании Accera пришлось прекратить клинические исследования своего экспериментального лекарственного препарата против болезни Альцгеймера из-за недостатка доказательств его эффективности.
В рамках КИ III фазы не были получены данные о превосходстве AC-1204 над плацебо / newsru.co.il
В компании сообщили, что в рамках КИ III фазы не были получены данные, свидетельствующие о превосходстве AC-1204 над плацебо в сокращении выраженности симптомов у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести, пишет Reuters.
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После получения убедительных результатов клинических исследований II фазы специалисты Accera внесли небольшие изменения в формулу AC-1204, что привело к снижению биоактивности лекарственного препарата. Сейчас компания намерена скорректировать формулу ЛС и подготовиться к следующим КИ.
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