В Сомали из-за угрозы голода объявлено чрезвычайное положение

09:50, 01 марта 2017
Зарубежные новости
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Президент Сомали Мохамед Фармаджо объявил в стране чрезвычайное положение из-за засухи и нехватки продовольствия, от которой страдают 6,2 млн человек.

Центр новостей ООН

Как сообщает Deutsche Welle, правительство Сомали возлагает ответственность за тяжелую ситуацию в значительной степени на исламистов из группировки "Аш-Шабаб", военный конфликт с которой блокирует доступ гуманитарных организаций к целым регионам страны и привел к потере значительных объемов урожая.

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Тем временем в столицу страны Могадишо уже прибыли тысячи голодных крестьян с детьми с признаками сильного недоедания.

Отсутствие доступа к питьевой воде может вызвать распространение холеры, опасаются представители гуманитарных организаций.

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"Мы не можем и не должны ждать", - заявил Фармаджо в обращении к международной общественности, бизнесу и сомалийской диаспоре с просьбой помочь "избежать гуманитарной трагедии".

В 2011-2012 годах из-за голода в Сомали погибло около 250 тыс. населения.

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Теги: #Африка#Сомали#голодные дети