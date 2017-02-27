В Чили миллионы людей остались без питьевой воды

Как передает русская служба ВВС, к загрязнению воды привели оползни, произошедшие в результате мощных ливней. В результате власти распорядились отключить подачу питьевой воды.

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Восстановить водоснабжение власти обещают после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится.

Население города запасется бутилированной водой. Рестораны и бизнесы закрыты по приказу властей.

Школы также отложили начало новой четверти.

Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

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По словам губернатора провинции Сантьяго Клаудио Ортеги, прекращение водоснабжения коснулось почти полтора миллиона домов.

"Мы еще не знаем, когда вновь начнутся поставки питьевой воды", - сказал Ортега.

В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека.

До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.