В Чили миллионы людей остались без питьевой воды
В Чили 4 млн человек остались без питьевой воды из-за загрязнения воды в реке, ведущей в резервуар близ столицы страны Сантьяго.
Как передает русская служба ВВС, к загрязнению воды привели оползни, произошедшие в результате мощных ливней. В результате власти распорядились отключить подачу питьевой воды.
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Восстановить водоснабжение власти обещают после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится.
Население города запасется бутилированной водой. Рестораны и бизнесы закрыты по приказу властей.
Школы также отложили начало новой четверти.
Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.
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По словам губернатора провинции Сантьяго Клаудио Ортеги, прекращение водоснабжения коснулось почти полтора миллиона домов.
"Мы еще не знаем, когда вновь начнутся поставки питьевой воды", - сказал Ортега.
В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека.
До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.