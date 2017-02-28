Наблюдать за птицами полезно для психического здоровья - ученые

Сотрудники Университета Эксетера проанализировали данные больше 270 человек. Ученые обнаружили, что добровольцы, жившие в районах с большим количеством птиц, деревьев и кустарников, реже страдали от депрессии, тревоги и стресса. А участники, которые провели на улице меньше времени, чем обычно, часто жаловались на тревогу и депрессию.

Специалисты оценивали количество распространенных видов птиц, включая дроздов, зарянок, лазоревок и ворон. Связи между отдельными видами птиц и психическим здоровьем исследователи не нашли. Однако общее количество птиц влияло на психическое состояние. Результаты не зависели от того, где именно жили люди (в городе или за его пределами), пишет Zee News.

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Кстати, другое исследование, проведенное в Университете Квинсленда, показало: достаточно каждую неделю гулять в лесу всего по 30 минут, чтобы снизить кровяное давление и облегчить симптомы депрессии. Особенно полезны прогулки в лесах и парках для детей. Ученые призывают людей проводить как можно больше времени в зеленых зонах.