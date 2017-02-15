Около 50 миллионов жителей планеты страдают эпилепсией - ВОЗ

10:02, 15 февраля 2017
Зарубежные новости
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Эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. 

newsru.co.il

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией страдают около 50 миллионов жителей планеты.

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В глобальных масштабах эпилепсия ежегодно диагностируется у 2,4 миллиона человек. В странах с высоким уровнем дохода число новых ежегодных случаев заболевания на уровне всего населения составляет от 30 до 50 на 100 000 человек. В странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель может быть вдвое выше. 

Медики заявляют, что болезнь поддается лечению примерно в 70 процентах случаев. Однако три четверти людей, страдающих этим недугом в развивающихся странах, не получают необходимой медицинской помощи. 

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Эпилепсия является одним из старейших распознаваемых заболеваний в мире, о котором сохранились письменные свидетельства, относящиеся к 4000 до н.э. На протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом, непониманием, дискриминацией и социальной стигматизацией.

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