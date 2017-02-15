Около 50 миллионов жителей планеты страдают эпилепсией - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией страдают около 50 миллионов жителей планеты.

Читайте такжеМузыка может предотвращать эпилептические припадки - ученые

В глобальных масштабах эпилепсия ежегодно диагностируется у 2,4 миллиона человек. В странах с высоким уровнем дохода число новых ежегодных случаев заболевания на уровне всего населения составляет от 30 до 50 на 100 000 человек. В странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель может быть вдвое выше.

Медики заявляют, что болезнь поддается лечению примерно в 70 процентах случаев. Однако три четверти людей, страдающих этим недугом в развивающихся странах, не получают необходимой медицинской помощи.

Читайте такжеУченые разрабатывают новый класс препаратов против эпилепсии

Эпилепсия является одним из старейших распознаваемых заболеваний в мире, о котором сохранились письменные свидетельства, относящиеся к 4000 до н.э. На протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом, непониманием, дискриминацией и социальной стигматизацией.