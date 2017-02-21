Злоупотребление алкоголем приводит к преждевременному старению артерий - медики

Большие порции алкоголя (более 112 граммов этанола в неделю), как выяснили ученые, связаны со снижением эластичности артерий, что, как следствие, препятствует кровотоку в них, пише Journal of the American Heart Association.

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В долговременном исследовании приняли участие 3869 человек, из которых 73 процента составили мужчины. Медики особое внимание уделяли состоянию здоровья тех, кто употреблял крупные порции алкоголя больше 25 лет. Состояние артерий у респондентов отслеживалось с периодичностью раз в четыре-пять лет при помощи измерений времени возврата пульсовой волны. Для человека с фиксированным ростом, чем выше значение этого параметра, тем больше эластичность его сосудов.

По мнению ученых, раннее старение артерий существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно на фоне продолжающегося употребления больших порций алкоголя. Наблюдаемая учеными связь преимущественно характерна для мужчин.