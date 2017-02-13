Морозы опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - врачи

Кардиологи предупреждают, если при длительной прогулке на холоде внезапно появляются боли, сдавливание или жжение в грудной клетке и одышка, это - предупреждающий сигнал, тогда необходимо срочно найти врача, который тщательно обследует сердце.

Вдыхаемый холодный воздух приводит к сужению кровеносных сосудов, что снижает кровоснабжение сердечной мышцы. Кроме того, повышается артериальное кровяное давление, что также говорит о большей нагрузке на сердце. В результате в сильные морозы развиваются приступы стенокардии и высок риск инфаркта миокарда.

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Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы при температуре ниже -10°C необходимо максимально ограничивать физическую активность на свежем воздухе, которая может привести к серьезным проблемам для сердца. Находясь на улице, закрывайте область носа и рта шарфом, чтобы немного согреть попадающий с легкие холодный воздух - советуют врачи.