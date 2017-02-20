АМКУ оштрафовал американскую фармкомпанию Pfizer
Pfizer нарушил законодательства о защите экономической конкуренции в виде непредоставления информации Антимонопольному комитету Украины .
Pfizer оштрафован на 66 тыс. 80 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции / REUTERS
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал американскую фармацевтическую компанию Pfizer.
Распоряжение регулятора от 17 февраля 2017 года опубликовано на официальном сайте АМКУ.
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«Оштрафована компания «Пфайзер Эйч.Си.Пи. Корпорейшн» (Нью-Йорк, США) на 66 тыс. 80 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде непредоставления информации Антимонопольному комитету Украины по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок», – отмечается в сообщении АМКУ.