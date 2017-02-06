Pfizer может продать часть прав на лекарственные препараты

Данная мера призвана оптимизировать портфель ЛС производителя. По данным источников, знакомых с ситуацией, от сделки по продаже некоторых препаратов, совокупные годовые продажи которых составляют 700 млн долларов, Pfizer может получить более 2 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

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Скорее всего Pfizer избавится от ЛС, 40% продаж которых приходится на США и 45% - на ЕС. Представители компании от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.