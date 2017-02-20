Отказ от употребления животных жиров снижает развитие диабета - ученые

Если хотите защититься от диабета 2-го типа, становитесь веганом. С такой рекомендацией выступили сотрудники Университета Ровира и Вирхилий.

По их словам, потребление животных продуктов повышает риск развития диабета в два раза, пишет The Daily Mail. И, чтобы нанести вред организму, достаточно съедать в день столовую ложку сливочного масла (около 12 граммов).

Ученые призывают заменить насыщенные животные жиры оливковым маслом и орехами. Данные выводы были озвучены по итогам наблюдений за 3349 добровольцами, которые продолжались почти пять лет. Оказалось, если человек отказывался от животных жиров и, вместо ложки масла, съедал, к примеру, столько же жирного йогурта, то риск диабета снижался.

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Животные продукты связывают с развитием рака, болезней сердца и инсультами. Специалисты считают, что мясо и яйца можно смело заменить бобовыми и орехами. Они советуют сократить объемы животного белка в рационе, переключившись на злаковые, фасоль, сою.