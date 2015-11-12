Наркомания у женщин часто начинается с обезболивающих

В исследовании ученых из Университета Макмастера приняли участие более 500 человек. 58% женщин и 38% мужчин признали, что обезболивающие, выписанные врачом, были для них первым опытом употребления опиоидов. К опиоидам относятся такие препараты, как Оксиконтин и Кодеин, и некоторые наркотики, например, героин, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

По мнению исследователей, у женщин из-за обезболивающих зависимость может развиваться чаще, чем у мужчин, по ряду причин. Вероятно, женщинам чаще их назначают, так как они острее чувствуют боль и чаще обращаются за медицинской помощью. Кроме того, специалисты обнаружили, что сегодня от опиоидной зависимости, вызванной приемом обезболивающих, страдают на 30% больше людей, чем в 90-е годы.

Кстати, другое исследование, проведенное в Университете Сент-Луиса, показало: чем чаще человек принимает обезболивающие средства на основе опиоидов, тем выше у него риск развития депрессии. Ученые предполагают, что риск депрессии может увеличивать и ежедневная доза подобных обезболивающих средств, и их продолжительный прием.