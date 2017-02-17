Дистанционная работа может вызывать стресс - исследование

Но с другой стороны, у этой новой тенденции есть и свои минусы, связанные с тем, что работа на расстоянии зачастую бывает ненормированной и к тому же лишает сотрудников контакта с коллегами, пишет Центр Новостей ООН.

Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). Ее эксперты провели исследование практики дистанционной работы в 15 странах мира - в Бельгии, во Франции, в Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции и в Великобритании, а также в Аргентине, Бразилии, Индии, Японии и США.

Читайте такжеУченые опровергли связь между работой ночью и развитием рака молочной железы у женщин

Они выяснили, что в европейских странах, по меньшей мере, 17 процентов трудящихся работают из дома. Наиболее популярен такой вид деятельности в Финляндии, Нидерландах и Швеции.

По мнению трудящихся и экспертов в сфере занятости, у этой новой тенденции есть свои преимущества и недостатки. Преимущества сводятся к тому, что не надо тратить время на дорогу в офис, появляется больше возможностей самостоятельно планировать работу, а рабочий график становится более гибким. К тому же работа на дому помогает трудящимся, особенно с маленькими детьми, лучше справляться с семейными заботами.

К недостаткам занятости вне офиса эксперты отнесли тот факт, что работа из дома, будучи ненормированной, занимает больше времени, постоянно прерывается домашними делами и в результате работать приходится более интенсивно. А это нередко приводит к стрессу.

Вместе с тем, авторы исследования подчеркнули, что границы между личной жизнью и работой во многом зависят от вида деятельности.

Эксперты МОТ рекомендуют работодателям устанавливать четкое рабочее время для работающих из дома, например с 9 до 17 часов и лишать их доступа в «мобильный офис» в нерабочие часы.

Читайте такжеАвстралийские медики рекомендуют работать не более 39 часов в неделю

В МОТ отмечают также, что в последнее время появилась тенденция работы из дома в дополнение к работе в офисе, а не вместо нее. Они напоминают, что такая работа требует дополнительной оплаты и не должна приводить к нарушению норм трудового законодательства, устанавливающего максимально допустимое количество рабочих часов в неделю.