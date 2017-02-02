Антибиотики провоцируют рост колоний бактерий - ученые
В тех регионах, где часто назначали антибактериальные препараты, гораздо больше было случаев внутрибольничного заражения микроорганизмом Clostridium difficile.
Рост бактерий может быть спровоцирован антибиотиками. Об этом сообщили сотрудники Эксетерского университета (University of Exeter), которые работали с культурой бактерий кишечной палочки E.coli – этот вид может вызывать у человека боли в желудке, диарею и даже приводить к почечной недостаточности, сообщает Science Daily.
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В ходе экспериментов, которые продолжались 4 дня, ученые восемь раз подвергли кишечные палочки воздействию антибиотиков (доксициклина). E.coli выработали резистентность к лекарству, что, по словам специалистов, было ожидаемо, однако это был не единственный результат опыта. Мутировавшие микроорганизмы размножались быстрее, чем до начала эксперимента, и их колонии стали в три раза больше.
Такой эффект наблюдался только среди тех бактерий, которые находились в контакте с антибиотиками. Мало того, когда воздействие прекратили – изменения сохранились. Ведущий автор исследования Роберт Бердмер (Robert Beardmore) отметил, что эволюцию часто называют медленной, однако это утверждение далеко от истины – по крайней мере, если речь идет о микроорганизмах, что и подтверждают данные опытов. Бактерии могут быстро изменять свою ДНК, и антибиотики становятся бессильными против возбудителей заболеваний. Для человеческой клетки такие изменения опасны, но не для микроорганизмов, которые, наоборот, могут получать таким образом массу преимуществ. Мутации могут происходить достаточно быстро – иногда достаточно всего нескольких дней.
Полученные супербактерии E.coli были заморожены при температуре минус 80 градусов в Цельсию, и ученые приступили к исследованию их генома, чтобы выяснить, какие именно изменения привели к появлению у микроорганизмов новых свойств. Некоторые модификации уже были известны науке – например, механизм, с помощью которого кишечная палочка «выгоняла» лекарство из клеток. Новые изменения включали в себя удаление части ДНК, отвечающей за разрушение бактерий, что помогало колониям E.coli быстрее расти – об этом рассказал Карлос Рединг (Carlos Reding), также принимавший участие в научной работе. Исследователи подчеркнули, что при лечении необходимо использовать правильные антибиотики как можно быстрее, чтобы не допустить ситуации, аналогичной экспериментальной.
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В Университете Лидса (University of Leeds) также отметили важность контроля при применении антибиотиков. Ученые выяснили, что в тех регионах, где часто назначали антибактериальные препараты, гораздо больше было случаев внутрибольничного заражения микроорганизмом Clostridium difficile, в том числе в серьезных формах. Где антибиотики применялись реже, но при этом поддерживалась чистота и соблюдались рекомендации по тщательному мытью рук – там заболеваемость была ниже, а сама болезнь проходила в более легкой форме.