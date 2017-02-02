Антибиотики провоцируют рост колоний бактерий - ученые

Рост бактерий может быть спровоцирован антибиотиками. Об этом сообщили сотрудники Эксетерского университета (University of Exeter), которые работали с культурой бактерий кишечной палочки E.coli – этот вид может вызывать у человека боли в желудке, диарею и даже приводить к почечной недостаточности, сообщает Science Daily.

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В ходе экспериментов, которые продолжались 4 дня, ученые восемь раз подвергли кишечные палочки воздействию антибиотиков (доксициклина). E.coli выработали резистентность к лекарству, что, по словам специалистов, было ожидаемо, однако это был не единственный результат опыта. Мутировавшие микроорганизмы размножались быстрее, чем до начала эксперимента, и их колонии стали в три раза больше.

Такой эффект наблюдался только среди тех бактерий, которые находились в контакте с антибиотиками. Мало того, когда воздействие прекратили – изменения сохранились. Ведущий автор исследования Роберт Бердмер (Robert Beardmore) отметил, что эволюцию часто называют медленной, однако это утверждение далеко от истины – по крайней мере, если речь идет о микроорганизмах, что и подтверждают данные опытов. Бактерии могут быстро изменять свою ДНК, и антибиотики становятся бессильными против возбудителей заболеваний. Для человеческой клетки такие изменения опасны, но не для микроорганизмов, которые, наоборот, могут получать таким образом массу преимуществ. Мутации могут происходить достаточно быстро – иногда достаточно всего нескольких дней.

Полученные супербактерии E.coli были заморожены при температуре минус 80 градусов в Цельсию, и ученые приступили к исследованию их генома, чтобы выяснить, какие именно изменения привели к появлению у микроорганизмов новых свойств. Некоторые модификации уже были известны науке – например, механизм, с помощью которого кишечная палочка «выгоняла» лекарство из клеток. Новые изменения включали в себя удаление части ДНК, отвечающей за разрушение бактерий, что помогало колониям E.coli быстрее расти – об этом рассказал Карлос Рединг (Carlos Reding), также принимавший участие в научной работе. Исследователи подчеркнули, что при лечении необходимо использовать правильные антибиотики как можно быстрее, чтобы не допустить ситуации, аналогичной экспериментальной.

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В Университете Лидса (University of Leeds) также отметили важность контроля при применении антибиотиков. Ученые выяснили, что в тех регионах, где часто назначали антибактериальные препараты, гораздо больше было случаев внутрибольничного заражения микроорганизмом Clostridium difficile, в том числе в серьезных формах. Где антибиотики применялись реже, но при этом поддерживалась чистота и соблюдались рекомендации по тщательному мытью рук – там заболеваемость была ниже, а сама болезнь проходила в более легкой форме.