За акции Stada предложили 3,6 млрд евро

Немецкая компания-производитель дженериков Stada получила предложение о поглощении за 3,6 млрд евро от акционерной группы Cinven, пишет The Financial Times.

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На запрос издания Stada ответила, что получила два предложения о покупке 100% акций, и одно из них действительно было сделано Cinven. В настоящее время руководство компании рассматривает различные варианты действий в сложившейся ситуации. Известно, что Cinven готова предложить за каждую акцию Stada 56 евро.

Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.