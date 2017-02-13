В Пекине выявлен первый в этом году случай заражения человека вирусом птичьего гриппа
68-летний мужчина находится в критическом состоянии.
Власти Пекина зарегистрировали первый в 2017 году в столице Китая случай заражения человека вирусом птичьего гриппа N7H9, пишут Новости Израиля.
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С этим диагнозом госпитализирован 68-летний мужчина по имени Чжан из города Ланфан провинции Хэбэй. В настоящее время больной находится в критическом состоянии.
Симптомы у мужчины начали проявляться 29 января, ему была оказана медицинская помощь в местной больнице, после чего 6 февраля его перевели в Пекин. 11 февраля пекинские врачи подтвердили, что мужчина заразился вирусом птичьего гриппа H7N9.
По данным государственного комитета по делам здравоохранения и планированию семьи КНР, с начала декабря 2016 года в Китае были выявлены 106 случаев заражения людей птичьим гриппом H7N9.