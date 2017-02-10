Диетологи назвали продукти, способствующие похудению

По мнению авторов, наиболее полезными для здоровья являются цельнозерновые, то есть не прошедшие обработку (дробление и очистку), крупы, пишет EurekAlert! Они способствуют снижению массы тела и уменьшают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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К своим выводам ученые пришли, наблюдая восемь недель за диетой 81 добровольца в возрасте 40-65 лет. В течение первых двух недель участники употребляли примерно одинаковые продукты, содержащие обработанное зерно. После этого их разделили на две группы — 40 и 41 человек. Первые остались на прежней диете, а вторые стали употреблять только необработанное зерно. Рацион групп в остальном был аналогичен, в частности одинаково сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов.

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Оказалось, что у участников второй группы кишечник содержал большее число бактерий Lachnospiraceae и меньшее — Enterbacteriaceae. Первые микроорганизмы благоприятствуют нормальному pH, вторые — способствуют развитию воспалительных процессов. Кроме того, эффект от употребления цельнозерновых продуктов приводит к снижению общей энергетической ценности ежедневного рациона примерно на сто килокалорий (эквивалентно интенсивной ходьбе в течение получаса).

Авторы рекомендуют включать в свой рацион, в частности, продукты из цельнозерновой муки, овса и коричневого риса. Отличия между обработанным и необработанным зернами, как утверждают ученые, заключается в том, что вторые содержат больше клетчатки и микроэлементов.