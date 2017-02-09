Музыка воздействует на мозг также, как и психотропные вещества - ученые

Канадские ученые из университета Макгилла в Монреале выяснили, что музыка воздействует на мозг таким же образом, как секс и употребление наркотиков, сообщает Nature.

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Нейрофизиологи полагали, что при прослушивании музыки включаются те же участки коры и области мозга, что и при приеме психоактивных препаратов, общении с друзьями и даже религиозном опыте, сопутствующем измененному состоянию сознания.

Исследователи решили проверить это предположение, заблокировав рецепторы нервных клеток, на которые действуют наркотические препараты. По мнению ученых, это должно было уменьшить удовольствие от музыки. Для этого использовали препарат налтрексон, который является антагонистом опиоидных рецепторов. Его предложили выпить 21 испытуемому, которые после должны были прослушать свою любимую музыку. Однако части участников давали плацебо, при этом сами экспериментаторы не знали, кто получил налтрексон, а кто — пустышку.

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Установлено, что подавление активности опиоидных рецепторов в мозге действительно снижало уровень удовольствия от музыки. Это было определено, как через наблюдение за изменениями в мимике лица, так и через опрос самих добровольцев. Их попросили оценить по 100-балльной шкале, насколько приятно было для них прослушивание аудиозаписей до приема налтрекстона и после него. Оказалось, что уровень опустился с 73,07 балла до 58,76 балла.

В дальнейшем нейрофизиологи хотят проверить, какую роль во влиянии музыки на эмоции играет ожидание удовольствия от прослушивания аудиозаписей. Это поможет выяснить, каким образом данный фактор участвует в формировании наркозависимости.