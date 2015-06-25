Узкие джинсы повреждают мышцы и нервы - медики

Женщина несколько часов просидела на корточках, готовя мебель к переезду в Австралию. К вечеру ее ноги онемели и ей стало трудно ходить.

По словам врачей, у женщины развился синдром повышенного давления в конечностях (Compartment syndrome), вызванный узкими джинсами.

Синдром является болезненным и опасным состоянием, вызванным кровотечением или отеком в отдельном пучке мышц, в этом случае – в икрах.

Из-за отека женщина споткнулась и упала. Она не смогла встать и пролежала несколько часов на полу. При обследовании в больнице у пациентки зафиксировали сильные отеки нижней части ног.

Хотя ее ноги были теплые и кровь к ним поступала, ее мышцы были слабыми и частично потеряли чувствительность.

Повышенное давление в нижней части ног повредило мышцы и нервы.

Пациентке поставили капельницу и через четыре дня она смогла ходить без посторонней помощи.

Другие медики также сообщали о случаях онемения бедра из-за узких джинсов.

Британский физиотерапевт Прия Дасоджу указывает, что названный случай является экстремальным.

"Нет нужды полностью исключать узкие джинсы. Старайтесь избегать стояния в одной позе слишком долго и двигайтесь в течение всего дня. Если почувствуете длительную боль, обратитесь за помощью", - заявила Дасоджу.