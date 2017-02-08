Медики официально признали солодку опасной для здоровья беременных женщин

Эксперты не установили безопасного лимита потребления. На сегодняшний день они провели исследование 378 детей (средний возраст - 13 лет), пишет The Huffington Post

Матери этих детей потребляли или очень много лакрицы во время беременности, или потребляли мало/не потребляли вовсе.

"Много" - это потребление более 500 миллиграммов глицирризина (основной компонент лакрицы) в неделю, что эквивалентно примерно 250 граммам лакрицы. А женщины, почти не евшие лакрицу, потребляли менее 249 миллиграммов глицирризина. Глицирризин повышает артериальное давление, делает беременность короче, что было известно ранее. Теперь же ученые исследовали, как соединение влияет на плод.

Читайте такжеБеременным женщинам следует избегать косметических средств - исследование

Детям участниц исследования предлагали пройти тесты на когнитивные способности. И дети, контактировавшие с большими объемами глицирризина в утробе, хуже справлялись с когнитивными тестами (соответствовало 7 баллам в оценке IQ) и тестами на память. Плюс, чаще проявлялись симптомы, напоминающие синдром гиперактивности и дефицита внимания. У девочек же половое созревание начиналось раньше обычного.