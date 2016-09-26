Pfizer решила не разделять бизнес

Американская фармацевтическая компания Pfizer отказалась от планов по разделению бизнеса на две самостоятельные структуры, пишет The Wall Street Journal.

Читайте такжеФармконцерн Bayer договорился о покупке конкурента за $65 миллиардов В течение многих лет Pfizer обдумывала возможность разделения компании на структуру, занимающуюся старыми лекарственными средствами, и предприятие по разработке и коммерциализации новых препаратов. Однако после тщательного анализа компания решила не менять текущую структуру.

В настоящее время Pfizer Innovative Health и Pfizer Essential Health являются отдельными бизнесами с собственной руководящей системой, но функционируют в рамках одной компании Pfizer. В пресс-релизе фармпроизводителя подчеркивается, что текущая структура является наиболее оптимальной на сегодняшний день.

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При этом в компании не исключили возможность разделения бизнеса на две отдельные структуры в будущем.

Pfizer Essential Health занимается всеми препаратами, потерявшими патентную защиту, в частности, продажами Липитора, Премарина и Лирики. В 2015 году продажи Pfizer Essential Health составили 22,09 млрд долларов. Подразделение Pfizer Innovative Health специализируется на исследованиях и продажах инновационных лекарств. В прошлом году его продажи достигли 26,76 млрд долларов.