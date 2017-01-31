В Польше анонсировали масштабную реформу в системе здравоохранения

Всеобъемлющая реформа системы здравоохранения – это самый большой вызов для Министерства здравоохранения в этом году. Об этом сказала премьер-министр Польши Беата Шидло во время встречи с главой этого ведомства Константы Радзивиллом, а также с министром семьи, труда и социальной политики Элизабетой Рафальской, сообщает Радио Польша.

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По словам главы польского правительства, Константы Радзивилл на встрече с ней представил проект упразднения Национального фонда здравоохранения. Она отметила, что эта реформа не простая, но все ее ждут.

«Нашей целью является изменение системы таким образом, чтобы потребности пациентов были удовлетворены», - сказала Беата Шидло.

Министр Радзивилл сказал, что в середине 2017 года вступят в силу закон о сети больниц, а также закон о базовой медицинской опеке. Также, по его словам, завершаются работы над законопроектом о Национальной службе здравоохранения.

«Система будет финансироваться из государственного бюджета, в связи с чем изменится организационная структура налогоплательщиков, исчезнет Национальный фонд здравоохранения», - сказал он.