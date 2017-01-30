Виртуальная реальность может лечить головокружение - психологи

Психологи решили прибегнуть к помощь виртуальной реальности, установив, что головокружения у каждого пациента вызывает разная среда и разные обстоятельства, пишут Новости Израиля.

Головокружение часто называют "синдром супермаркета", потому что у многих людей головокружение вызывает множество повторяющихся рядов и полок. При этом есть люди, которые не могут без головокружения пройти по берегу реки – когда есть движение воды только с одной стороны.

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По мнению ученых, с помощью виртуальной реальности можно определить, какая именно среда вызывает у пациентов такую реакцию. Определив раздражитель, можно подобрать каждому пациенту индивидуальную терапию.