Американские ученые впервые вырастили гибридный эмбрион человека и свиньи.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на научную публикацию в журнале Cell.

Читайте такжеБританские ученые просят разрешить им менять гены в эмбрионах человека

Отмечается, чо время эксперимента в эмбрион свиньи были введены стволовые клетки человека, а затем эмбрион имплантировали в матку свиньи. Через четыре недели стволовые клетки развились в предшественников различных видов ткани, в том числе сердца и печени. Развивающийся эмбрион свиньи на небольшую долю состоял из человеческих клеток.

Гибрид человека и свиньи назвали «химерой» в честь мифологического чудовища с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом.

Издание считает эксперимент наиболее успешным гибридом человека и животного, а также значительным шагом кразвитию эмбриона животного с функционирующими органами человека.

«Подобные эксперименты уже стали предметом дискуссии об этике. В 2015 году Национальные институты здравоохранения США отказались финансировать такие исследования», - говорится в сообщении.