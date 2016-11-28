Ученые создали "Интерактивный 3D-атлас человеческой эмбриологии"

Работа нидерландцев поможет врачам лучше понять природу генетических заболеваний и пороков развития, кроме того, проект показывает, как ничтожно мало человечество знает о физиологии эмбрионов на ранних сроках, пишет IFL Science.

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Эмбриологи Амстердамского университета создали несколько интерактивных трехмерных моделей эмбрионов и собрали их в единый «Интерактивный 3D-атлас человеческой эмбриологии». Одна из работавших над атласом сотрудников, Бернадетт де Баккер (Bernadette de Bakker), прокомментировала, что ученые знают больше о Луне, чем о том, что происходит после зачатия, и добавила, что на данный момент книги используют изображения эмбрионов, сделанные на основе информации 1930-х годов. Новые пособия выходят с теми же иллюстрациями, что и старые, добавляется только новая текстовая информация. По словам специалистов, в литературе в некоторых случаях рассказывается о развитии человека по аналогии с развитием мыши или цыпленка, однако это не соответствует истине. Часть органов формируется у эмбриона человека раньше, чем у кур и мышей, а часть — значительно позже, но в учебниках это не отражено. Новое пособие исправит эти ошибки.

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Над атласом работали 75 человек, которые проанализировали около 15 тысяч образцов тканей, некоторым из которых уже исполнилось 100 лет. Все эти образцы были взяты из коллекции образцов человеческих эмбрионов института Карнеги (Carnegie Institution for Science). На основе полученных данных было разработано 14 моделей эмбрионов в «возрасте» до 60 дней на различных стадиях развития. С помощью пособия можно не только посмотреть, как выглядит эмбрион внешне, но и детально ознакомиться с тем, как формируются различные системы человека — дыхательная, скелетная, нервная и другие.