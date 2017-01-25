Жвачки и зубные пасты содержат опасный канцероген - исследование

Диоксид титана, по мнению ученых, может быть канцерогеном, то есть провоцировать развитие рака, сообщает The Independent.

К своим выводам специалисты пришли в ходе экспериментов с крысами. У грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40 процентов чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.

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Соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. В пище он, как правило, используется в качестве отбеливателя. Наиболее часто его можно встретить в сладостях, печенье и жевательной резинке, а также зубных пастах и солнцезащитных кремах.

Авторы воздержались от выводов, распространяется ли угроза на людей, однако не исключили этого. По этой причине власти Франции приняли решение о проведении широкомасштабного расследования, посвященного безопасности и целесообразности использования в пищевой промышленности E171.