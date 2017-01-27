На пост Генерального директора ВОЗ отобраны три кандидатуры

На финишную прямую в борьбе за пост главного медика мира вышли бывший министр здравоохранения Эфиопии Тедрос Гебрейесус, бывший министр по вопросам здоровья Пакистана Санья Ништар и Специальный посланник ООН Дэвид Набарро.

Читайте такжеВОЗ призывает не ослаблять бдительность в борьбе с птичьим гриппом

На пост Генерального директора ВОЗ претендовали шесть кандидатов: помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам семьи и здоровья женщин и детей Флавия Бустрео из Италии, бывший министр здравоохранения и иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази, специальный посланник ООН Дэвид Набарро, бывший министр здравоохранения Венгрии Миклош Сочка, бывший министр здравоохранения Эфиопии Тедрос Гебрейесус и бывший министр по вопросам здоровья Пакистана Санья Ништар.

Читайте такжеВ мире возростает количество преждевременно родившихся детей - ВОЗ

Перед голосованием члены Исполкома провели собеседования с этими кандидатами. В результате голосования они отобрали троих из них и рекомендовали их кандидатуры на рассмотрение в ходе Всемирной Ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 2017 года.

Новый Генеральный директор вступит в должность 1 июля 2017 года.