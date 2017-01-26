Впервые в мире канадские врачи полностью удалили легкие тяжелобольной пациентке

Канадские врачи первыми в мире провели уникальную процедуру. Их пациентка страдала от тяжелой болезни, которая поразила легкие. Преодолеть инфекцию врачи не могли, а донорского органа не было. Поэтому они решились на радикальный шаг и удалили больной пораженные легкие, говорится в сюжете ТСН.

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Шесть дней 32-летняя женщина провела в состоянии искусственной комы, все это время функцию легких выполняла техника, которая насыщала кровь кислородом и выводила углерод. Впоследствии нашелся донорский орган, и медики провели успешную трансплантацию.

Теперь их пациентка выздоравливает и ждет еще одну пересадку, болезнь поразила ее почки. Впрочем, донор нашелся быстро и операцию планируют провести уже через несколько месяцев.