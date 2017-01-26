Любовь к сладкому может свидетельствовать о тяжелом заболевании - исследование

Ученые выяснили, что злокачественные опухоли потребляют гораздо больше глюкозы, чем здоровые ткани, поэтому нездоровая тяга ко сладкой пищи должно заставить человека насторожиться, пишет Nature Medicine.

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Ученые из Университетского колледжа Лондона наблюдали за развитием опухолей у мышей с раком кишечника.

Они обнаружили, что раковая опухоль легко обнаруживается на МРТ после того, как животным дали сладкую пищу.

Новое знание о злокачественных клетках также привело к появлению нового метода диагностики рака. Теперь шоколад, газированные напитки и другие сладости могут быть использованы для обнаружения рака.

Используя МРТ, исследователи обнаружили, что опухоль ярко светится во время съемки, после того, как человек съел что-то сладкое.