Любовь к сладкому может свидетельствовать о тяжелом заболевании - исследование
Раковая опухоль легко обнаруживается на МРТ после того, как животным дали сладкую пищу.
Ученые выяснили, что злокачественные опухоли потребляют гораздо больше глюкозы, чем здоровые ткани, поэтому нездоровая тяга ко сладкой пищи должно заставить человека насторожиться, пишет Nature Medicine.
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Ученые из Университетского колледжа Лондона наблюдали за развитием опухолей у мышей с раком кишечника.
Они обнаружили, что раковая опухоль легко обнаруживается на МРТ после того, как животным дали сладкую пищу.
Новое знание о злокачественных клетках также привело к появлению нового метода диагностики рака. Теперь шоколад, газированные напитки и другие сладости могут быть использованы для обнаружения рака.
Используя МРТ, исследователи обнаружили, что опухоль ярко светится во время съемки, после того, как человек съел что-то сладкое.