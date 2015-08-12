Сладкое влияет на развитие рака

Группа испанских ученых, возглавляемая Каролиной Диорио, провела эксперимент, для участия в котором были приглашены 779 женщин в постменопаузе и 776 – в пременопаузе. Исследователи проанализировали мамограммы женщин, а также плотность их молочных желез, пишет megamedportal.ru.

Кроме того ученые уточнили, какое количество сахара и других сладких продуктов и напитков участницы исследования употребляют каждый день. Результаты эксперимента показали, что у женщин в пременопаузе риск развития рака груди существенно увеличивался при частом употреблении сладких продуктов и напитков. Эксперты отметили, что для такого результата достаточно выпивать всего лишь три стакана сладких напитков в неделю.

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Специалисты объяснили, что сахар сближает большое количество клеток молочных желез. Именно поэтому, у женщин, часто употребляющих сладкие напитки, риск появления уплотнений в молочных железах на 3% выше, чем у тех, кто практически не употребляет сладкую воду или употребляет ее в умеренных количествах.

Надо отметить, что раковые клетки развиваются благодаря глюкозе, которая в большом количестве содержится в сахаре