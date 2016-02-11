Привычка переедать появляется в детстве

Американские ученые изучили влияние финансового положения, в условиях которого воспитывался ребенок, на пищевое поведение в дальнейшей жизни, пишет Здоровье.

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В эксперименте приняли участие свыше 30 здоровых студенток (без ожирения, диабета, аллергии и других хронических заболеваний). Некоторые из них, по собственному признанию, испытывали голод, другие – нет. Девушкам вынесли 2 миски с шоколадным печеньем и крендельками, и попросили оценить вкус у каждого из угощений. По окончании дегустации они должны были «аттестовать» сладости по специальной шкале. После этого участницам предложили передохнуть перед началом другого эксперимента и полакомиться остатками вкусняшек.

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Опыт завершили опросом испытуемых об их финансовом положении в детстве: росли ли они в обеспеченной семье, умеренно обеспеченной или бедной. Оказалось, что голодные студентки с «бедным» и «богатым» прошлым особо не различались между собой по количеству съеденных угощений.

Другое дело – их относительно сытые товарки. В этом случае по прожорливости однозначно лидировали девушки, выросшие в бедных семьях. Авторы исследования объясняют этот феномен приобретенной в детстве стратегией, помогающей выжить в условиях ограниченных энергетических ресурсов. Интересно, что она сохраняется у людей, даже если они со временем достигают экономической стабильности.