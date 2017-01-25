Решением суда все больные туберкулезом в Индии получат необходимое лечение

Согласно судебному решению, с октября 2017 года правительство Индии будет выдавать больным с туберкулезом необходимые лекарственные препараты каждый день, а не три раза в неделю, как было до сих пор, пишет MedicalXpress.

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Дело об изменении порядка лечения туберкулеза рассматривалось по обращению активистов. Они заявили, что нежелание правительства обеспечить ежедневную терапию привело к рецидиву туберкулеза у многих пациентов.

По данным ВОЗ, в 2015 году в Индии было зарегистрировано 2,5 млн новых случаев туберкулеза. Ежегодно в стране умирает около 200 тыс. пациентов с данным заболеванием.