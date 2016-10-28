Специалисты приблизились к победе над туберкулезом, устойчивым к антибиотикам

С помощью комбинации из семи антибиотиков можно вылечить туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью всего за 9 месяцев. Сейчас на лечение уходит в два раза больше времени. Один из антибиотиков, клофазимин, до недавнего времени в основном использовался для лечения проказы, передает Мeddaily.ru со ссылкой на New Scientist.

В ходе исследования, продолжавшегося два года, 821 человек из 1006 больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью выздоровел. По словам экспертов, новый метод лечения не только эффективнее, но и дешевле. Эффективность метода была подтверждена и ранее в ходе небольших исследований.

Читайте такжеСмертность от туберкулеза в мире постепенно снижается - ВОЗПравда, метод не будет работать у людей с устойчивостью к препаратам второй линии, используемым для лечения туберкулеза. Эта форма устойчивости редко встречается в Африке, но она распространена в бывших советских республиках. Почти 50% случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью приходится на Индию, Китай и Россию.