FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии
11:02, 25 января 2017Зарубежные новости
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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально объявила о создании Центр передовых знаний по онкологии (Oncology Center of Excellence).
FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии / REUTERS
Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям. Руководить Oncology Center of Excellence будет д-р Ричард Паздур (Richard Pazdur), сообщается на сайте Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США.
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В FDA подчеркнули, что правила и порядок рассмотрения заявок на регистрацию новых терапевтических средств изменены не будут, однако организация новой структуры позволит гарантировать безопасность и эффективность противоопухолевых препаратов.
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