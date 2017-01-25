FDA организовала Центр передовых знаний по онкологии / REUTERS



Новый орган займется координацией обзором клинических данных по противоопухолевым лекарствам, биологическим препаратам и медицинским изделиям. Руководить Oncology Center of Excellence будет д-р Ричард Паздур (Richard Pazdur), сообщается на сайте Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США.

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В FDA подчеркнули, что правила и порядок рассмотрения заявок на регистрацию новых терапевтических средств изменены не будут, однако организация новой структуры позволит гарантировать безопасность и эффективность противоопухолевых препаратов.