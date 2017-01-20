Комбинированный противодиабетический препарат компании Sanofi зарегистрирован в ЕС

13:24, 20 января 2017
Зарубежные новости
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Контрольные органы Евросоюза выдали маркетинговое разрешение на комбинированный препарат для лечения диабета разработки компании Sanofi. 

REUTERS

Лекарственное средство появится на рынках 28 стран под торговым наименованием Suliqua, пишет The Pharma Letter.

В состав нового противодиабетического средства вошли инсулин гларгин и ликсисенатид (lixisenatide). Sanofi планирует выпустить в продажу Suliqua уже во втором квартале 2017 года. В США лекарственное средство было зарегистрировано в ноябре 2016 года для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа.

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Ликсисенатид является селективным агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). На сегодняшний день ликсисенатид разрешен к применению в 60 странах, доступен в продаже в более 40 государствах, в том числе в России, странах ЕС, Японии, Бразилии, Мексике и Индии. 

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