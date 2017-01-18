В напитках, приготовленных в кофемашинах, обнаружили свинец

С этого предупреждения начался центральный выпуск новостей на Первом канале израильского телевидения, предупреждение распространено онлайн-СМИ и радиостанцией "Решет Бет", пишут Новости Израиля.

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Минздрав Израиля совместно с министерством экономики сообщили, что существуют серьезные опасения по поводу повышенного содержания свинца в напитках, приготовленных с помощью кофейных машин, используемых заведениях общественного питания и в офисах крупных компаний.

Минздрав сообщил, что для проверки всех марок кофейных машин, используемых в Израиле, потребуется несколько недель. До ее окончания израильтянам рекомендуется сократить потребление кофе, приготовленного с помощью кофейных машин. Беременным женщинам рекомендуется вообще воздержаться от употребления кофе на рабочем месте или в кафе.

Издание пишет, что проверка, начатая минздравом, показала, что около половины профессиональных кофейных машин не соответствуют израильским стандартам.

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Вместе с тем, представители минздрава заявили, что речь идет не обо всех профессиональных машинах для приготовления кофе, а об отдельных марках. Напитки, приготовленные с помощью небольших, домашних машин, не представляют опасности для здоровья.

По данным на 17 января, минздрав обнаружил повышенное содержание свинца в напитках, приготовленных с помощью машин израильского производства La Favorita и итальянского производства Bianchi.