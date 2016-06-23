Когда кофе уже не бодрит

Эти неутешительные новости были на днях представлены американскими учеными на юбилейном заседании Общества исследователей сна в Денвере. В исследовании приняли участие 48 добровольцев, пишет Здоровье.

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По условиям эксперимента, продолжительность их ночного сна составляла всего лишь 5 часов, и так 5 ночей подряд. В течение следующего дня после «урезанного» ночного сна испытуемым предлагали взбодриться двумя чашечками кофе. При этом одним наливали нормальный кофе, а другим – «плацебо», то есть кофе без кофеина. Как и полагается, ни участники, ни сами экспериментаторы точно не знали, что находится в чашке. И вот что показали результаты: натуральный кофе бодрил и улучшал когнитивные функции, и продуктивность людей только в первые дни, а уже начиная с третьего, ничем не отличался от плацебо.