Сенат США одобрил отмену Obamacare

12:37, 12 января 2017
Зарубежные новости
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За постановление об отмене программы выступили 51 сенатор, 48 человек проголосовали против.

REUTERS

Сенат США проголосовал за начало отмены программы медицинского страхования Obamacare, запущенной во время президентства Барака Обамы, информирует Reuters.

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На этой неделе постановление будет рассмотрено палатой представителей конгресса. Отмена Obamacare является главным приоритетом республиканцев. В партии отмечают, что процесс признания недействительной данной программы займет несколько месяцев.

Закон о реформе медицинского страхования и введении Obamacare был принят в мае 2010 года. Благодаря программе около 20 млн человек впервые получили медицинскую страховку. 

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