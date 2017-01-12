Сенат США одобрил отмену Obamacare

Сенат США проголосовал за начало отмены программы медицинского страхования Obamacare, запущенной во время президентства Барака Обамы, информирует Reuters.

Читайте такжеЦентры контроля и профилактики заболеваний в США скрывают информацию об потенциально опасных инцидентахЗа постановление об отмене программы выступили 51 сенатор, 48 человек проголосовали против.

На этой неделе постановление будет рассмотрено палатой представителей конгресса. Отмена Obamacare является главным приоритетом республиканцев. В партии отмечают, что процесс признания недействительной данной программы займет несколько месяцев.

Закон о реформе медицинского страхования и введении Obamacare был принят в мае 2010 года. Благодаря программе около 20 млн человек впервые получили медицинскую страховку.