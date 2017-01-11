Аппендикс является важным компонентом иммунной системы человека - ученые

Обычно аппендикс (придаток слепой кишки) считают условно неважной частью тела. О ней вспоминают, только когда у человека развивается аппендицит. Но, согласно новому исследованию, у аппендикса есть важная роль, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Irish Examiner.

Читайте такжеОстрый аппендицит можно вылечить медикаментозноУченые исследовали эволюцию аппендикса у человека, использовав данные об особенности желудочно-кишечного тракта и 533 видов млекопитающих. Оказалось, в разных видах аппендикс развивался независимо более 30 раз и почти никогда не пропадал, однажды появившись. Также было установлено, что аппендикс связан с высокой концентрацией лимфоидной ткани в слепой кишке.

Читайте такжеНазначение антибиотиков после аппендэктомии - необязательноИсходя из всего этого, ученые предположили: аппендикс важен для работы иммунной системы в качестве дополнительного элемента защиты. В аппендиксе могут сохраняться полезные бактерии. Значит, это значимая часть более обширного комплекса.