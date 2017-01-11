Боль в суставах никак не связана с плохой погодой - врачи

Длительные наблюдения за сотнями людей, страдающими от болей в суставах, показали, что плохая погода никак не связана с обострениями артрита или ревматизма, пишет Osteoarthritis and Cartilage.

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"Идея того, что плохая погода и боль связаны друг с другом, восходит еще к временам Древнего Рима. Наше исследование показывает, что подобные представления возникли благодаря нашей склонности вспоминать те события, которые подтверждают наши убеждения, и забывать то, что противоречит им. Несложно представить, что приступы боли лучше запоминаются во время холода и непогоды, и забываются в солнечные и теплые дни", — рассказывает Крис Мэйер (Chris Maher) из Института глобального здоровья в Сиднее (Австралия).

Остеоартроз, ревматоидный артрит и другие хронические болезни, поражающие суставы и мягкие ткани, окружающие кости, возникают или в результате проблем с иммунной системой, ошибочно атакующей соединительные ткани в суставах, или же в результате развития воспалений и травм, ведущих к гибели клеток.

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На сегодняшний день, по оценкам ВОЗ, примерно 5% населения Земли страдает от подобных проблем с суставами, и в некоторых странах, таких как США, свыше половины пожилых людей страдает от различных форм ревматизма.

Большинство людей, страдающих от остеоартроза, считает, что дожди, низкие температуры и прочие проявления плохой погоды усиливают боль или заставляют ее вернуться после периодов спокойствия. Мэйер и его коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, собрав группу из почти полутора тысяч добровольцев, две трети из которых страдали от болей в спине, а остальные – от болей в колене.

На протяжении трех месяцев ученые следили за состоянием здоровья этих людей, периодически прося их оценить интенсивность болевых ощущений, которые они испытывали в последнее время, по десятибалльной шкале. Параллельно этому команда Мэйера наблюдала за изменениями погоды и сопоставляла их с тем, как менялась боль в колене или в спине у их подопечных.

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Как показали эти наблюдения, изменения в силе боли не были никак связаны ни с флуктуациями температуры, не с изменениями во влажности воздуха, высоким или низким давлением или уровнем осадков. Единственным исключением здесь была высокая температура – она ненамного увеличивала интенсивность болей в спине.

Соответственно, можно говорить о том, что никакой связи между погодой и ревматизмом нет, и что здесь, как и в многих других подобных случаях, сработала сила самовнушения и избирательность человеческой памяти. Поэтому ученые советуют людям с остеоартритом фокусировать свое внимание не на погоде, которую они поменять не могут и которая никак не влияет на их боль, а на других вещах.