Ученые из Великобритании создали антибиотик из паутины

Ученые из Ноттингемского университета в Великобритании создали особый антибиотик, в основу которого легла паутина.

Читайте такжеЦентры контроля и профилактики заболеваний в США скрывают информацию об потенциально опасных инцидентах

После пяти лет работы, ученые в Великобритании нашли способ создания синтетического паучьего шелка с антибиотическими свойствами, который позволит лечить открытые раны с уменьшением риска заражения, пишет Новое время со ссылкой на Science Alert.

Ученые сообщают, что искусственный шелк был создан благодаря синтезу бактерий E.coli. Необходимое количество бактерий внедряются в протеины шелка до того, как из них образуют волокна. В конечном итоге ученые как бы украшают нить антибиотиком. Свою активность волокна с молекулами могут сохранять до пяти дней.

"Наша методика позволяет осуществить быструю генерацию биосовместимого материала на основе шелковых конструкций для использования в широком спектре областей. Эти материалы будут особенно полезны для тканевой инженерии и биомедицины", - отметил автор исследования Нил Томас из Университета Ноттингема.

Читайте такжеРедактирование генома может лишить мир гениев - ученый

Хотя это может показаться странным, шелк паука является довольно известным материалом для первой помощи. Это биосовместимый, биоразлагаемый материал на основе белков, аллергические и имунные реакции на который неизвестны. По словам ученых, этот материал использовался еще в античные времена. Современный подход отличается тем, что используется не натуральный, а синтезированный шелк.

Нил Томас отмечает, что идея нового материала появилась почти случайно. В планах ученых были исследования по синтезу паучьего шелка, но оказалось, что этот материал удачно сочетается с различными полезными соединениями, в том числе - антибиотиками.