Ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирают 6 млн людей - ВОЗ
10:31, 10 января 2017Зарубежные новости
210
Ежегодные потери мировой экономики от последствий табакокурения составляют 1 трлн долларов, они приходятся на расходы в сфере здравоохранения и потерю производительности.
Из-за курения ежегодно мировая экономика теряет 1 триллион долларов / REUTERS
На сегодня в мире умирают 6 млн курильщиков в год, пишет Reuters, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт рака США.
Читайте такжеВОЗ готова помочь бедным странам в их борьбе с курением
Докладчики отмечают, что к 2030 году смертность курильщиков увеличится на треть – до 8 млн человек ежегодно, причем основное количество умерших придется на страны с низким уровнем жизни.
В докладе отмечаются жесткие меры по борьбе с курением в Австралии, которые уже хотят взять за пример правительства Норвегии, Словении, Канады, Сингапура, Бельгии и ЮАР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter