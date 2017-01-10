Ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирают 6 млн людей - ВОЗ

Из-за курения ежегодно мировая экономика теряет 1 триллион долларов / REUTERS

На сегодня в мире умирают 6 млн курильщиков в год, пишет Reuters, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт рака США.

Читайте такжеВОЗ готова помочь бедным странам в их борьбе с курением

Докладчики отмечают, что к 2030 году смертность курильщиков увеличится на треть – до 8 млн человек ежегодно, причем основное количество умерших придется на страны с низким уровнем жизни.

В докладе отмечаются жесткие меры по борьбе с курением в Австралии, которые уже хотят взять за пример правительства Норвегии, Словении, Канады, Сингапура, Бельгии и ЮАР.