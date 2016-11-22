Китай присоединился к глобальной борьбе с табаком

В настоящее курильщиками являются 28% населения КНР, причем вредной привычкой страдает 50% взрослых мужчин, пишет сообщает MedicalXpress.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в Китае около 1 млн людей умирают из-за заболеваний, связанных с курением. Еще около 100 тыс. умирают вследствие пассивного курения.

В июне 2015 года мэрия Пекина запретила курение в офисах, ресторанах, отелях и больницах. На прошлой неделе столичному примеру последовал Шанхай – теперь там запрещено не только курение внутри помещений, но и на автобусных остановках и стадионах.

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Выступая на конференции ВОЗ, представитель министерства здравоохранения Китая заявил, что меры по ограничению табакокурения будут приняты по всей стране уже в этом году.

Ужесточение антитабачной политики в Китае затруднено тем, что производство табачной продукции, контролируемое государством, приносит стране ежегодно 160 млрд долларов в виде налогов и прибыли.