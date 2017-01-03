Более 2,5 млн детей на Ближнем Востоке нуждаются в защите от зимних холодов - ЮНИСЕФ

В условиях наступающей зимы миллионы детей в странах Ближнего Востока могут остаться без помощи и защиты - в бюджете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), выделенного на их нужды, не хватает 38 миллионов долларов, сообщает Центр новостей ООН.

Читайте также83% украинцев считают недопустимым лишать доступа к медикаментам и еде во время боевых действий - опрос«В зимние месяцы дети из уязвимых слоев населения особенно нуждаются в помощи», - заявил Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Ближнего Востока и Северной Африки Герт Каппеларе. По его словам, эти дети и без того ослабели от недоедания и отсутствия адекватного медицинского обслуживания, а с наступлением холодов им грозят серьезные респираторные и другие инфекции. «Без нашей помощи зима превратится в дополнительное испытание для этих детей», - подчеркнул представитель ЮНИСЕФ.

Годы насилия и безработицы, а также вынужденные переезды изнурили многие семьи с детьми в Сирии и Ираке и истощили их возможности. В ЮНИСЕФ планируют обеспечить 2,5 миллиона детей Сирии, Ираке, Иордании, Ливане, Турции и Египте теплой одеждой, одеялами и финансовой помощью.

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Подобные зимние наборы уже получили 50 тысяч детей в Сирии, включая тех, кого эвакуировали из восточного Алеппо. Из фонда ЮНИСЕФ оплатили отопление в школах Ливана, где учатся 95 тысяч человек; 50 тысяч семей в Иордании получили помощь наличными, а 38 тысяч детей и кормящих матерей в Ираке – теплую одежду.

Однако средств не хватает. Доноры выделили ЮНИСЕФ лишь половину от суммы в 82 миллиона долларов, затребованной на защиту детей от зимней стужи.