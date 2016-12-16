В Пекине из-за сильного загрязнения воздуха объявили "красный" уровень тревоги

В Пекине и в еще 22 городах Китая впервые в этом году начнет действовать наивысший, "красный" уровень тревоги из-за предстоящего резкого ухудшения качества воздуха, сообщает РИА Новости.

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Муниципальные власти сообщили, что особый режим начнет действовать в 20.00 (14:00 по Киеву) 16 декабря и будет снят в 24:00 (18.00 по Киеву) 21 декабря.

По данным метеорологов, с 16 по 21 декабря в Пекине и близлежащих городах уровень загрязнения воздуха составит от "среднего" до "сильного" и выше. После 21 декабря ожидают постепенное улучшение качества воздуха.

При объявлении "красного" уровня загрязнения автоматически вводятся обязательные меры, среди которых сокращение движения автотранспорта, считающегося главным источником загрязнения воздуха.

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Также приостанавливаются или проводятся по гибкому графику занятия в школах и детских садах, дороги промывают от пыли как минимум раз в день, замораживают строительные работы и закрывают промышленные предприятия, загрязняющие атмосферу.

Детям и пожилым людям власти не рекомендуют выходить на улицу, остальным советуют надевать защитные маски при выходе на улицу и восполнять недостаток кальция, употреблять витамин D, есть рыбу и пить больше воды.

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По словам медиков, смог может вызвать рак легких и привести к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый − три дня, желтый − два дня и синий − один день.