24-летняя женщина смогла родить ребенка с помощью замороженных в детстве яичников

24-летняя Моаза аль-Матруши стала первой в мире женщиной, родившей ребенка после пересадки тканей от ее же яичников, вырезанных и замороженных в предпубертатном возрасте, сообщает BBC.

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"Это огромный шаг. Мы знали, что пересадка ткани яичников может быть эффективной во взрослом возрасте, но мы не знали, что можно взять ткани у ребенка, заморозить их и снова заставить работать", - заявила лондонский врач Сэра Мэттьюз.

Моаза аль-Матруши родилась в Дубае с врожденным заболеванием крови. Девочке нужна была химиотерапия и, когда ей еще не было и девяти лет, британские врачи вырезали ей правый яичник. Фрагменты тканей яичника заморозили.

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В прошлом году датские врачи пересадили женщины сохранившиеся ткани яичника, после чего репродуктивные функции женщины были восстановлены, и в этом году Моаза родила в Лондоне здорового мальчика.