Впервые в Великобритании женщина родила после пересадки замороженных яичников

В Великобритании впервые в стране была проведена уникальная операция: 33-летней женщине пересадили яичники, которые были удалены 11 лет назад и заморожены. Тогда женщина проходила лечение от рака, сообщает Медпортал. Операцию по удалению яичников пришлось провести перед началом химиотерапевтического курса. Сейчас прошло уже больше 10 лет и курс лечения давно закончен: в прошлом году британские врачи имплантировали удаленные ткани яичников. Операция прошла успешно, женщина смогла забеременеть и родить здорового мальчика.

Такие операции в США начали проводить в 1999 году, но с тех пор они становятся все более популярными. Врачи начали замораживать яичники маленьких девочек, проходящих лечение от рака и курс химиотерапии. Это позволит пациенткам забеременеть во взрослом возрасте, когда они вылечатся, вырастут и захотят родить ребенка. Известно о двух применяемых подходах: в одном случае замораживаются ткани яичников, а в другом происходит культивирование выделенных из яичников незрелых яйцеклеток, которые потом и подвергают процедуре заморозки для последующего хранения.

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