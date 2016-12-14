Причиной развития многих болезней могут стать мутации всего в одном гене - исследование

Этот ген — FADS1 — отвечает за производство полиненасыщенных жирных кислот, и у разных людей способность к продуцированию этих кислот разная, пишет EurekAlert!. Если в процессе производства таких кислот (а это, например, омега-3 и омега-6) происходят нарушения — согласно исследованиям, это повышает риск развития, например, определенных типов рака, воспалительных заболеваний, нарушения метаболизма.

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Специалисты из Швеции выяснили, что ген FADS1 появился около 6 миллионов лет назад. Этот ген есть только у людей и шимпанзе, и, поскольку полиненасыщенные кислоты крайне важны для развития мозга, возможно, именно из-за наличия FADS1 люди так успешно эволюционировали. Около 300 тысяч лет назад в FADS1 произошла мутация, благодаря которой «работа» гена на производстве кислот стала еще более эффективной — что и дало человеку преимущество.

Раньше люди употребляли достаточное количество кислот, как омега-3, так и омега-6, получая их из мяса, яиц, овощей и рыбы. Сейчас рацион человека изменился в сторону переизбытка омега-6-полиненасыщенной кислоты, и, по словам Ганга Пана (Gang Pan), одного из автора публикации в журнале Nucleic Acids Research, преимущество превратилось в недостаток. Мутации в гене FADS1 влияют на уровень холестерина, полезных жиров, сахара, могут повышать риск развития аллергии, ревматизма, воспалительных болезней кишечника и других заболеваний. Возможно, заявил Клаэс Ваделиус (Claes Wadelius), профессор Уппсальского университета и главный автор исследования, это поможет разработать таргетную терапию для некоторых из этих патологий.