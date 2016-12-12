Швеция хочет разместить EMA на своей территории

Швеция намерена добиваться размещения на своей территории офиса Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое будет вынуждено переехать в связи с выходом Великобритании из ЕС, пишет Reuters.

Читайте такжеЕвропейское агентство по лекарственным препаратам открыло доступ к клиническим исследованиямОжидается, что вопрос о переезде EMA, в которой трудоустроено почти 900 человек, будет сопровождаться трудной политической борьбой. Помимо прочих на размещение EMA претендуют Испания, Франция, Польша, Италия, Дания и Ирландия.

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Размещение на территории Швеции центрального офиса EMA придаст импульс развитию фармацевтической индустрии в стране. В правительстве Швеции подчеркнули, что в стране есть все необходимые условия для работы EMA. Более того, в настоящее время на ее территории располагается другой крупный регуляторный орган - Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

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Ранее сообщалось, что Brexit теоретически не означает выхода Великобритании из единого европейского регуляторного пространства. Этого может не произойти, если, не будучи членом Евросоюза, Соединенное Королевство останется участником Европейской экономической зоны (как, например, Норвегия и некоторые другие страны). Однако многие сторонники выхода из ЕС выступают против такого решения.

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Если их позиция возобладает, создание собственного органа по надзору за лекарственными средствами в Великобритании может значительно осложнить и замедлить процесс регистрации новых препаратов в стране. Кроме того, международные фармацевтические компании в приоритетном порядке стремятся регистрировать свою продукцию на крупных международных рынках, в результате чего британские пациенты могут оказаться «в конце очереди».